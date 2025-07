Sicurezza a Tarquinia il Sindaco rassicura | Città sicura rafforzati i controlli sulla movida

A seguito di alcuni episodi di cronaca che hanno generato preoccupazione tra i cittadini, l’Amministrazione comunale di Tarquinia interviene con un messaggio chiaro e rassicurante. Il sindaco ha voluto rivolgersi in particolare alle famiglie e ai giovani che frequentano il Lido, ribadendo l’impegno costante del Comune sul fronte della sicurezza urbana, con un focus specifico sulla movida serale e notturna. “Tarquinia è e continua a essere una città sicura” – ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come i recenti fatti non debbano modificare la percezione di una comunità storicamente caratterizzata da vivibilità, ospitalità e rispetto delle regole. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Sicurezza a Tarquinia, il Sindaco rassicura: “Città sicura, rafforzati i controlli sulla movida”

In questa notizia si parla di: tarquinia - sicurezza - sindaco - città

