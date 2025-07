Triathlon l’Australia conquista l’oro ai Mondiali di staffetta mista Italia 15ma

Ad Amburgo, in Germania, si è disputata la gara valida per i Mondiali 2025 di staffetta mista del triathlon: il titolo iridato della specialitĂ olimpica è andato all’Australia, che ha preceduto la Francia, d’argento, e la Germania, di bronzo. L’ Italia ha chiuso al 15° posto. La medaglia d’oro è andata all’ Australia di Sophie Linn, Luke Willian, Emma Jeffcoat e Matthew Hauser, vittoriosi con il crono complessivo di 1:16:52, davanti alla Francia di Leonie Periault, Yanis Seguin, Cassandre Beaugrand e Dorian Coninx, secondi con il tempo di 1:16:55, a 3? dagli oceanici. Gradino piĂą basso del podio per la Germania di Lisa Tertsch, Lasse Nygaard Priester, Tanja Neubert ed Henry Graf, terzi in 1:16:59, a 7? dalla vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

