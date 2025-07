Meloni l' Ue ha la forza per far valere le proprie ragioni

"Anche oggi, il Governo è in stretto contatto con la Commissione europea e con tutti gli attori impegnati nella trattativa sui dazi. Una guerra commerciale interna all'Occidente ci renderebbe tutti piĂą deboli di fronte alle sfide globali che insieme affrontiamo". Lo dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sottolineando che "l' Europa ha la forza economica e finanziaria per far valere le proprie ragioni e ottenere un accordo equo e di buon senso. L' Italia farĂ la sua parte. Come sempre".

Festa della Mamma, la Meloni: “Tra mille difficoltà ce la facciamo perché abbiamo testa, cuore e una forza sovrumana” - Roma, 11 maggio 2025 - In occasione della Festa della Mamma che si festeggia oggi domenica 11 maggio, la premier Giorgia Meloni, anche lei madre della piccola Ginevra, ha fatto i suoi auguri suo social: "Tanti auguri a tutte le mamme, che sono un monumento all'amore, alla dedizione, alla disponibilità e anche all'organizzazione" perché "riuscire a mettere insieme tutto tra famiglia, vita, lavoro certi giorni sembra davvero impossibile".

Marina fa "trumpare" il centrodestra: ira di Meloni e Salvini. A palazzo Chigi temono il redde rationem tra Washington e Bruxelles e se Giorgia dovesse scegliere Trump, Forza Italia potrebbe minacciare l’addio… - La figlia del Cav contro Trump? Nel centrodestra scatta l’allarme. Palazzo Chigi teme lo strappo se Giorgia dovrà scegliere tra Washington e Bruxelles.

Calenda rompe con Meloni e flirta con Forza Italia: Azione cerca spazio al centro - In vista delle elezioni politiche, e in considerazione del flop delle scorse europee, Calenda inizia a guardarsi intorno per comprendere dove posizionarsi e in che modo garantire la sopravvivenza del suo partito.

IL COMMENTO / Il partito guidato da Tajani a due anni dalla morte di Berlusconi gode ancora di buoni sondaggi. E nella maggioranza cerca di far valere le proprie specificitĂ Vai su Facebook

