Dazi Usa Meloni | ‘La UE saprà farsi valere l’Italia farà la sua parte’

''L'Europa ha la forza economica e finanziaria per far valere le proprie ragioni e ottenere un accordo equo. L'Italia farà la sua parte.''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Dazi Usa, Meloni: ‘La UE saprà farsi valere, l’Italia farà la sua parte’

Dazi, Meloni: Ue può far valere proprie ragioni,Italia fa sua parte - Roma, 13 lug. (askanews) – “Anche oggi, il Governo è in stretto contatto con la Commissione europea e con tutti gli attori impegnati nella trattativa sui dazi.

ULTIM'ORA Donald Trump ha annunciato che i prodotti dell'Ue subiranno dazi del 30% dal 1° agosto 2025

