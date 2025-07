Aiuto c’è un GUARDONE in camera da letto | aspetta il momento giusto e ti salta addosso in piena notte per farti le feste

Il pesciolino d’argento, l’inquietante presenza notturna tra le lenzuola: qualcuno lo chiama “insetto stupratore” Svegliarsi nel cuore della notte e scoprire una piccola creatura argentea che si muove sul letto può essere un’esperienza profondamente disturbante. Molti, dopo un primo momento di panico, riconoscono in quell’insetto un pesciolino d’argento, noto anche con il nome scientifico Lepisma saccharina. Nonostante sia considerato innocuo, la sua apparizione nel luogo piĂą intimo e sicuro della casa, il letto, genera disgusto e senso di invasione. La sua natura notturna e l’improvvisa apparizione sulla pelle o tra le lenzuola contribuiscono a conferirgli una nomea inquietante e per alcuni quasi grottesca. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - “Aiuto, c’è un GUARDONE in camera da letto”: aspetta il momento giusto e ti salta addosso in piena notte per farti le feste

In questa notizia si parla di: letto - momento - notte - aiuto

A letto con Valentino, nei boschi con Saint Laurent: le campagne di moda del momento - In questi giorni di afa estiva, ci pensano le nuove campagne dei brand a tirarci su di morale (e a farci evadere un po’ con la fantasia).

Quel momento in cui il tuo divano è più multitasking di te... Il nuovo divano "LEO" è: ? Divano di giorno ? Letto di notte E pure contenitore per tutto il disordine che non sai più dove mettere lo scegli nel colore e tessuto che vuoi! E le misure? 273x9 Vai su Facebook

Il Papa in ospedale: ha trascorso una notte tranquilla e si è alzato e messo in poltrona; A che ora è il momento peggiore della giornata?; «Ho dormito una notte sul Monviso. Il posto letto fatto di nuvole, ma non bisogna improvvisare».

Tendenze camera da letto 2025: novità per una zona notte impeccabile - MSN - Ecco quali sono i colori, i materiali e i mobili da preferire per una zona notte impeccabile. Riporta msn.com

ZONA NOTTE: TUTTI I COMPLETI PER IL LETTO - Villegiardini - Per rinnovare la zona notte non occorre necessariamente cambiare arredamento: hai mai pensato che delle semplici ... Secondo villegiardini.it