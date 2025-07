Calciomercato Inter Sportitalia svela | Chivu vuole lui su tutti È l’unica vera richiesta fatta al club dal nuovo allenatore

Calciomercato Inter, Sportitalia svela le richieste di Chivu: «Vuole lui su tutti. È l’unica vera richiesta fatta al club dal nuovo allenatore». Il calciomercato dell’Inter entra in una fase delicata e le indicazioni dell’allenatore Cristian Chivu stanno diventando centrali nelle strategie di mercato. L’ex difensore rumeno, ha espresso con chiarezza una priorità assoluta alla dirigenza nerazzurra: l’acquisto di Giovanni Leoni dal Parma. Come rivelato da Sportitalia, è stato proprio Chivu a segnalare Leoni come l’unico vero rinforzo imprescindibile per la retroguardia. Il giovane difensore centrale, classe 2006, ricercato anche dalla Juventus, e ha già attirato l’attenzione di diversi club per le sue qualità tecniche, la personalità e la capacità di impostare da dietro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Sportitalia svela: «Chivu vuole lui su tutti. È l’unica vera richiesta fatta al club dal nuovo allenatore»

In questa notizia si parla di: inter - chivu - allenatore - calciomercato

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Le parole di Andrea Stramaccioni, allenatore, sulla prossima sfida tra Parma-Napoli di Serie A che potrebbe decidere lo scudetto La corsa scudetto del Napoli passa da Parma.

Tronchetti Provera: «Calcio è pazzo, l’Inter di più! Telefonata a Chivu…» - Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli e tifoso dell’Inter, durante il suo intervento a Gr Parlamento nel corso di “La Politica nel Pallone”, ha parlato della straordinaria impresa contro il Barcellona, ma anche della prossima sfida di campionato tra Napoli e il Parma di Chivu.

Chivu emoziona: «Inter in finale? Han bisogno del nostro sostegno, non sono sorpreso da…» - di Redazione Christian Chivu ha le idee chiare, ecco cosa dice l’ex Inter sulla qualificazione dei nerazzurri in finale di Champions League, le belle parole.

Tante news di calciomercato dall'incontro Inter-Chivu a Bisseck, Dumfries, Thuram e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4eyYkXy Avrai una... Vai su Facebook

#Inter, #Chivu: "Con #Calhanoglu non ho parlato di mercato". Il #Galatasaray su #Gundogan Vai su X

Cristian Chivu sarà il nuovo allenatore dell’Inter: scelto dopo i no di Fabregas e Vieira; Chivu, manca solo l'annuncio: firmerà un biennale; Inter, UFFICIALE: Chivu è il nuovo allenatore.

Svelate le 2 richieste di mercato di Chivu alla proprietà - Secondo il quotidiano Il Giorno, l’allenatore Cristian Chivu avrebbe chiesto ancora due nuovi acquisti alla società: il primo è un difensore centrale più giovane di quelli che al momento ci sono in ... Riporta passioneinter.com

Dall’Atalanta all’Inter come Bastoni: l’affare da 40mln - Il percorso di rivoluzione dell’Inter passa anche dalla scelta in difesa per il calciomercato di questa estate. Secondo spaziointer.it