Il regno Alcaraz è finito | Sinner è il nuovo re di Wimbledon

Wimbledon, 13 luglio 2025 – Nel giardino del re si è giocato con le emozioni. E Jannik Sinner ci mette la firma: 4-6, 6-4, 6-4, 6-4 ad Alcaraz: titoli di coda di un match da favola tra i signori del tennis: Wimbledon ha un nuovo sovrano, ed è italiano. Trama da epopea, sfida fra giovanissimi fenomeni. Il canovaccio della finale Slam è quello a cui ci hanno abituato due campioni cresciuti bene e in fretta. Pioggia di vincenti, e una partita che, sul campo centrale di Wimbledon vede continui capovolgimenti di fronte. Il primo a ‘macchiare’ l’erba con un break e proprio Sinner. L’azzurro strappa il servizio a Carlitos al quinto game e prova a mettere la testa avanti nell'incontro sotto gli occhi della Famiglia reale (William e Kate con tanto dei principini George e Charlotte). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il regno Alcaraz è finito: Sinner è il nuovo re di Wimbledon

Wimbledon. Atto Finale. Il prato sacro è pronto. Le leggende del passato osservano. Due ragazzi si sfidano per diventare Re. Carlos Alcaraz, il campione in carica, il leone che difende il suo regno con zanne e artigli. ? Jannik Sinner, il freddo guerriero

