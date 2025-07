Inter Zanetti torna sull’eliminazione al Mondiale per Club | Pensavamo di poter fare meglio ora serve questa cosa

Inter, Javier Zanetti è tornato sulla clamorosa eliminazione dei nerazzurri agli ottavi di finale del Mondiale per Club contro la Fluminense Dopo la brusca eliminazione dell’Inter dal Mondiale per Club per mano del Fluminense, Javier Zanetti rompe il silenzio e racconta il momento vissuto dal club nerazzurro. Il vicepresidente dell’Inter ha parlato con grande franchezza . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, Zanetti torna sull’eliminazione al Mondiale per Club: «Pensavamo di poter fare meglio, ora serve questa cosa»

Inter, Zanetti: “Papa Francesco mi parlò alla partita della pace” - Javier Zanetti ha parlato della morte del connazionale Papa Francesco, fornendo un suo aneddoto biografico riguardo un incontro con il fu pontefice.

Inter, quanti ex alla festa di compleanno a sopresa per Moratti! Circa 300 ospiti da Ronaldo a Zanetti, ma due assenti: Ibra e Conceicao - Inter, quanti ex alla festa di compleanno a sopresa per Moratti! Circa 300 ospiti da Ronaldo a Zanetti, ma due assenti: Ibra e Conceicao Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Moratti si aspettava di festeggiare il suo 80° compleanno in famiglia, ma i suoi figli anno deciso di allargare l’invito a tutta la famiglia […]

Compleanno Moratti, la festa a sorpresa per gli 80 anni: oltre 300 ospiti, quanti ex Inter! Da Ronaldo a Zanetti: Ibra e Conceicao declinano l’invito - di Redazione Compleanno Moratti, la festa a sorpresa per gli 80 anni: oltre 300 ospiti, quanti ex Inter! Da Ronaldo a Zanetti: il racconto della giornata.

L'eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club fa ancora male Javier Zanetti, a Radio La Red, spiega che tutti i calciatori dell'Inter si aspettavano una partita completamente diversa da quella giocata contro il Fluminense

Torna l'appuntamento quotidiano di Oggi Sport Notizie sul mercato della Serie A, ma non solo #juventus #milan #inter #manchestercity #lazio Vai su Facebook

