Distrazioni d’arte | l’Italia dell’estate si scopre tra mostre miti e meraviglie

Mollare la spiaggia marina o la riva lacustre per trascorrere un’ora o due al fresco di un museo; rinunciare, una mattina di tempo incerto, alla passeggiata su sentieri montani per godersi la bellezza di un dipinto; lasciare le vie commerciali della cittĂ che state scoprendo per estasiarsi davanti a opere classiche o moderne: sono le (benvenute) distrazioni d’arte, che rendono piĂą ricca ogni vacanza. Se siete in Romagna, a distrarvi c’è Superman, che gli italiani d’un tempo conobbero come Ciclone o Nembo Kid. Dal 13 luglio, al Castello Malatestiano di Rimini, la kermesse Cartoon Club RiminiComix lo celebra con una mostra e un’installazione, realizzate con Warner Bros Discovery. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Distrazioni d’arte: l’Italia dell’estate si scopre tra mostre, miti e meraviglie

