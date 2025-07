Aereo in fiamme si schianta | una palla di fuoco nel cielo

Un grave incidente aereo si è verificato nel pomeriggio del 13 luglio 2025 nei pressi dello scalo di London Southend. Un piccolo aereo è precipitato durante la fase di avvicinamento, innescando un vasto incendio e momenti di forte tensione tra residenti e passeggeri. Le autoritĂ locali hanno immediatamente avviato le procedure di emergenza, confermando la gravitĂ dell’evento e disponendo i primi interventi di sicurezza. Rapido intervento dei soccorsi. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 16 ora locale. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, l’aeromobile, lungo circa 12 metri, si è schiantato all’interno dell’area aeroportuale, prendendo fuoco all’impatto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

