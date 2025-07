Antonello Venditti porta sul palco la ragazza autistica che insultò a Barletta | Sarà il clou del mio tour – Il video

Undici mesi dopo, Antonello Venditti si appresta a ricucire pubblicamente con Cinzia, la ragazza affetta da autismo che la scorsa estate insultò dal palco di un suo concerto. La sua «colpa»? Averlo interrotto con un vociare non gradito. Ne seguirono nelle ore e giorni seguenti critiche e polemiche a non finire, ma anche le scuse dell’artista. La vicenda però non finì affatto lì, rivela il cantautore romano. «In quest’anno sono rimasto in contatto con tutta la famiglia di Cinzia, e ora la porto sul palco », ha annunciato Venditti in un video postato su Facebook dopo il concerto di ieri sera a Pompei. 🔗 Leggi su Open.online