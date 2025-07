Bene Mecna voce e piano che gusto il rap di Néza Da dimenticare VillaBanks – Le recensioni delle nuove uscite della settimana

Anche la discografia rifiata e forse ha detto tutto ciò che doveva per quello che riguarda la stagione musicale 2025. Settimana che rimane comunque interessante per tutti gli appassionati lì fuori. Mecna e Mameli, per esempio, propongono due EP davvero molto ben fatti, mentre Néza dimostra che una delle più interessanti prospettive del rap italiano viene dai giovani italiani di seconda generazione. Basta spostarsi sul disco di Niky Savage, piatto e noioso, per rendersi conto della differenza. Riabbracciamo allegri nella sezione singoli il ritorno di una serie di artisti che non sentivamo da un pezzo come la mitica Gerardina Trovato, i Gemelli DiVersi e i Viito, questi ultimi eroi della rivoluzione indie. 🔗 Leggi su Open.online