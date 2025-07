Animali salvati dal macello la storia di Gabriella Gibin e delle sue pecore

Rovigo, 13 luglio 2025 – Ha 4 anni la pecora Giulia, è di casa. Come Taddeo e, ultima arrivata, Mara. Salvate dal macello da Gabriella Gibin, 49 anni, insegnante di Rovigo, impegnata a ‘ riscattare ’ questi animali. Il salvataggio. "Mi sono presentata con carabinieri, Ausl e forze dell’ordine. Ho scoperto allevamenti clandestini dove vengono sgozzati per la festa del sacrificio, senza lo stordimento come prevede la legge nel nostro Paese’. Denunce, animali sequestrati, multe. E lei, dal 2020 quando la presidente dell’associazione coordinamento tutela degli animali Rovigo ha cominciato a fare questi blitz, ne ha ospitati nella sua abitazione una cinquantina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Animali salvati dal macello, la storia di Gabriella Gibin e delle sue pecore

In questa notizia si parla di: animali - macello - gabriella - gibin

Islam, 500 agnelli al macello e gli animalisti protestano. Gibin: «Non è discriminazione religiosa, ma questo; Rovigo, oltre 500 agnelli sgozzati per la festa musulmana: «Rito brutale per gli animali, va vietato»; Due pecore in salotto.

“Macellare i daini? Una follia” - La Voce di Rovigo - Anche una delegazione bassopolesana, con Gabriella Gibin, referente per il Coordinamento per la tutela dei diritti degli animali, ha preso parte alla marcia, da Mesola a Volano, per dire no al ... polesine24.it scrive

Islam, 500 agnelli al macello e gli animalisti protestano. Gibin: «Non ... - Gibin: «Non è discriminazione religiosa, ma questo è un barbaro rituale» Da oggi a domenica ricorre la Festa del sacrificio islamica. Lo riporta ilgazzettino.it