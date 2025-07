Magico Sinner nella storia è il primo italiano a vincere Wimbledon?Alcaraz piegato in 4 set di grande tennis | 4-6 6-4 6-4 6-4 | Diretta

Sinner è il primo italiano a vincere Wimbledon: battuto in finale Alcaraz, vendicando la finale persa al Roland Garros. 4-6, 6-4, 6-4, 6-4

Jannik Sinner pronto per il primo match degli Internazionali: “Felice di tornare sul campo, qualsiasi cosa accadrà ” - Oggi, sabato 10 maggio, Jannik Sinner ritorna in campo. Nel primo match dopo i tre mesi di stop, il tennistadovrà affrontare l’argentino Mariano Navone agli internazionali d’Italia, sulla terra rossa del Foro Italico.

Ambesi: “Sinner e Alcaraz hanno modi diversi di vivere lo sport. Spagnolo primo favorito al Roland Garros” - Dario Puppo, in compagnia di Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, è stato come sempre protagonista dell’attuale versione giornaliera di TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport.

Alcaraz primo semifinalista a Roma, attesa per i quarti Sinner-Ruud e Musetti-Zverev - ROMA (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz in semifinale agli Internazionali d’Italia 2025. Il tennista spagnolo, numero 3 del mondo e del tabellone, regola con un doppio 6-4, in poco più di un’ora e mezza di gioco, la testa di serie numero 5, il britannico Jack Draper.

