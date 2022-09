Elodie parla di Andrea Iannone: “È una persona che mi piace ma nessuna aspettativa, né io né lui” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Elodie e Andrea Iannone sono una coppia. “È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne”, ha dichiarato la cantante in un’intervista rilasciata a “Vanity Fair“. Rompendo il silenzio e ufficializzando per la prima volta, seppur con le certezze del presente e i dubbi sul futuro, la relazione con il pilota. I due hanno trascorso insieme le ultime settimane, immortalati dai paparazzi prima in Puglia e poi in Sardegna, complice la stessa comitiva di amici. Di nuovo insieme a Milano per un pranzo e poi fotografati in coppia a Lugano, città dove risiede Iannone. Lo sportivo è da qualche tempo al centro della scena mediatica, ha partecipato lo scorso anno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 settembre 2022)sono una coppia. “È unache mi, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento dirne”, ha dichiarato la cantante in un’intervista rilasciata a “Vanity Fair“. Rompendo il silenzio e ufficializzando per la prima volta, seppur con le certezze del presente e i dubbi sul futuro, la relazione con il pilota. I due hanno trascorso insieme le ultime settimane, immortalati dai paparazzi prima in Puglia e poi in Sardegna, complice la stessa comitiva di amici. Di nuovo insieme a Milano per un pranzo e poi fotografati in coppia a Lugano, città dove risiede. Lo sportivo è da qualche tempo al centro della scena mediatica, ha partecipato lo scorso anno ...

