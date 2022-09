Elezioni, Di Maio: “Impegno Civico può essere determinante” (Di mercoledì 7 settembre 2022) ROMA – “Il tema fondamentale è che dalla politica estera adesso dipende anche il costo dell’energia elettrica. Il vero tema è che nell’ultimo anno, anzi negli ultimi due, prima con la pandemia, poi con l’invasione russa dell’Ucraina, il prezzo del gas e dell’energia è salito a causa della guerra. Questo fa sì che quando si deve trovare una soluzione per i cittadini 99 volte su 100 bisogna intervenire ai tavoli europei, ai tavoli internazionali”. Lo ha detto Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano – Verso il voto” dell’agenzia Italpress. “La prima cosa che dobbiamo fare è intervenire sul tetto massimo al prezzo del gas”, ha aggiunto. “Mentre otteniamo questo – ha evidenziato – serve un decreto a livello nazionale che dobbiamo fare come governo, che ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 7 settembre 2022) ROMA – “Il tema fondamentale è che dalla politica estera adesso dipende anche il costo dell’energia elettrica. Il vero tema è che nell’ultimo anno, anzi negli ultimi due, prima con la pandemia, poi con l’invasione russa dell’Ucraina, il prezzo del gas e dell’energia è salito a causa della guerra. Questo fa sì che quando si deve trovare una soluzione per i cittadini 99 volte su 100 bisogna intervenire ai tavoli europei, ai tavoli internazionali”. Lo ha detto Luigi Di, ministro degli Esteri e leader di, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano – Verso il voto” dell’agenzia Italpress. “La prima cosa che dobbiamo fare è intervenire sul tetto massimo al prezzo del gas”, ha aggiunto. “Mentre otteniamo questo – ha evidenziato – serve un decreto a livello nazionale che dobbiamo fare come governo, che ...

pedroelrey : Secondo il sondaggio condotto da @IpsosItalia tra 4 e 5 settembre - presentato da @NPagnoncelli ieri a @diMartedi -… - LaStampa : Elezioni, nella fabbrica che rottama Di Maio - Lopinionista : Elezioni, Di Maio: “Impegno Civico può essere determinante” - SLN_Magazine : Elezioni 2022, Conte: 'In pochi per Di Maio, non ha senso votarlo'. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - mazzarellantoni : RT @anninavigneto: Assodato che il #PD di @EnricoLetta, Di Maio e frattaglie comuniste perderà alla grande, alle prossime elezioni non butt… -

Le sponde di Meloni nei salotti istituzionali Solo con il tempo è emersa del tutto la figura di Luigi Di Maio, prediletto per la naturale ... alle elezioni del 2013 ha conquistato appena il 2 per cento, per poi crescere al 4 per cento nel 2018. ... Elezioni, Di Maio "Impegno Civico può essere determinante" Di Maio ha quindi presentato la proposta del suo partito: "L'80% delle bollette da qui a dicembre per le imprese e per le famiglie che rischiano la povertà energetica " ha spiegato " le paga lo Stato. ilmessaggero.it Elezioni, Di Maio: “Impegno Civico può essere determinante” ROMA - "Il tema fondamentale è che dalla politica estera adesso dipende anche il costo dell'energia elettrica. Il vero tema è che nell'ultimo anno, anzi ... L’Italia accusa la Russia di cercare di influenzare le nuove elezioni Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha affermato che era chiaro che la Russia stava cercando di influenzare la campagna per le elezioni politiche italiane del 25 settembre. Più recentemente, l’ex ... Solo con il tempo è emersa del tutto la figura di Luigi Di, prediletto per la naturale ... alledel 2013 ha conquistato appena il 2 per cento, per poi crescere al 4 per cento nel 2018. ...Diha quindi presentato la proposta del suo partito: "L'80% delle bollette da qui a dicembre per le imprese e per le famiglie che rischiano la povertà energetica " ha spiegato " le paga lo Stato. Elezioni, Di Maio sfida i sondaggi: prendiamo il 6% ROMA - "Il tema fondamentale è che dalla politica estera adesso dipende anche il costo dell'energia elettrica. Il vero tema è che nell'ultimo anno, anzi ...Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha affermato che era chiaro che la Russia stava cercando di influenzare la campagna per le elezioni politiche italiane del 25 settembre. Più recentemente, l’ex ...