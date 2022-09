Elezioni | Conte ' punge' Salvini | ' a Milano per verificare spazi per centrale nucleare'

(Di mercoledì 7 settembre 2022) Roma, 7 set. (Adnkronos) - Nella sua seconda giornata a, il leader del M5S Giuseppe' Matteosul, soluzione caldeggiata dal centrodestra. Dietro di sé, nello scatto postato su Facebook, l'ex premier ha una lavagna con su scritto: 'Matteo sto andando a Baggio perse c'èo per la'. "Ai ragazzi di ScuolaZoo - scrive dunque nel post che accompagna la foto - ho lasciato un messaggio per, che sarà presto loro ospite. A breve sarò a Baggio, periferia di, dove la Lega vuole una. Parleremo dei pericoli, delle scorie, dei costi e dei tempi, dei referendum dimenticati. ...

PagellaPolitica : Giuseppe Conte ha dichiarato: «Il 25 settembre saremo gli unici a proporre il salario minimo legale a 9 euro». Abbi… - petergomezblog : Calenda: “vorrei fare un governo di larga coalizione che pacifichi l’Italia. Penso vada fatto un governo di unità n… - fattoquotidiano : Elezioni, Fratoianni: “Contento che Conte parli di transizione energetica e salari, da ambientalista di sinistra è… - giancar21881332 : Elezioni 2022, Conte: 'Io fedele a Trump? Querelerò Repubblica' - - mazzarellantoni : RT @AndreaLompio53: @petergomezblog @fattoquotidiano Ciccio, prova a spiegare ai due lettori che ti sono rimasti il perchè gli elettori del… -

... Enrico Letta, in caso di vittoria di Fratelli d'Italia alledel 25 settembre. Alla ... Liberate le forze die del Terzo Polo, uno a sinistra e uno a destra del PD, possono fare una somma ...provoca Letta e lancia la sfida, a chi andranno i voti "democratici" 'Il problema - spiega - è che siamo in una emergenza pazzesca, si sta scatenando una recessione severissima se la proposta ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...