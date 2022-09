De Laurentiis: “Che orgoglio essere il presidente del Napoli, grazie al pubblico” (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Una serata che ricorderò per sempre. Un grande orgoglio essere il presidente di questa squadra, magistralmente guidata da Spalletti e il suo staff. Bravi tutti e grazie grazie grazie al pubblico del Maradona”. Lo ha scritto su Twitter il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis al termine del 4-1 di Champions League contro il Liverpool. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Una serata che ricorderò per sempre. Un grandeildi questa squadra, magistralmente guidata da Spalletti e il suo staff. Bravi tutti ealdel Maradona”. Lo ha scritto su Twitter ildelAurelio Deal termine del 4-1 di Champions League contro il Liverpool. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

