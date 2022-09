Crisi del gas:?Ue propone tassa su extra profitti società energetiche (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’esecutivo comunitario presenta un piano di cinque interventi in vista della riunione del 9 settembre. Si parla anche di un price cap sul gas Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 7 settembre 2022) L’esecutivo comunitario presenta un piano di cinque interventi in vista della riunione del 9 settembre. Si parla anche di un price cap sul gas

GiuseppeConteIT : Direzione Torino, breve sosta sul cammino per un panino e un caffè. Prima di andare via, ho scambiato due parole co… - agorarai : “Anche se superiamo la questione del gas e dell’energia, i derivati genereranno, come hanno già fatto in altre gran… - mauroberruto : L’avv. #Conte da #Torino dichiara: 'Non ho aperto io la crisi, l'ha aperta il Pd”. Ahhh! Quindi quando la Sen. del… - SemplicementeGL : RT @OrtigiaP: QUALCUNO LI AVEVA AVVISATI SULLE SANZIONI E SUL GAS #Carollo spiega :la vera crisi non è dovuta alla mancanza di volumi, dovu… - sen_kamo_gp : Chiba dichiarò che il motivo del loro risveglio era perché il Giappone era in crisi e aveva bisogno di un eroe. -