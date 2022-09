Covid | 57 morti | 17 574 positivi Tasso al 10 | 7%

AlexBazzaro : #Covid, Bassetti: 'Sui troppi morti fare luce ma politica resti fuori'. E chi dovrebbe fare luce? Sarà proprio una… - LaVeritaWeb : In 28 Paesi allarmano i dati sui decessi tra i giovani, che hanno superato quelli attesi sia nel 2021 sia quest’ann… - Agenzia_Ansa : Speranza, a settembre in arrivo i primi vaccini Covid adeguati alla variante Omicron. Le prime dosi potrebbero esse… - News24_it : Covid oggi Emilia, 1.596 contagi e 7 morti: bollettino 7 settembre - FGuardiella : Covid: 57 morti, 17.574 casi. Tasso di positività al 10,7% -

RaiNews

, via libera dell'Aifa ai vaccini adattati contro Omicron IL BOLLETTINO IN PDFSono 17.574 i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 24.855. Le vittime sono 57, in calo rispetto alle 80 di ieri. I tamponi effettuati sono 163.107. Covid: 24.855 nuovi casi e 80 morti. Positività in crescita al 12,2% secondo numeri e dati covid del bollettino - regione per regione - di Protezione Civile e ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 80 morti. Complessivamente le vittime da inizio pandemia ...Sono 17.754 (ieri 24.855) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio della pandemia a 21.987.295. Rispetto a mercoledì ...