Cosa sappiamo dei concerti di Justin Bieber in Italia nel 2023: "Devo dare priorità alla salute"

I concerti di Justin Bieber in Italia sono previsti per il 2023 con due date. Il cantatore canadese aveva sospeso il tour di concerti a causa di una malattia, la sindrome di Ramsay Hunt, che gli è stata diagnosticata nel corso di questa estate.

La sindrome di Ramsay Hunt

Per questo motivo Justin Bieber aveva fissato un temporaneo stop ai concerti, ma dopo le prime cure era tornato sul palco senza mancare all'appuntamento di Lucca il 31 agosto 2022. La sindrome di Ramsay Hunt è dovuta all'infezione del virus Herpes Zoster che paralizza i muscoli del volto. La popstar di Lonely, infatti, aveva pubblicato un video messaggio per i suoi fan in cui dimostrava di fare fatica a controllare le espressioni. Dopo il ritorno sul palco con ...

