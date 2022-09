“Chiara Ferragni non ha alcun talento”: ad attaccarla è proprio lei! (Di mercoledì 7 settembre 2022) Duro attacco a Chiara Ferragni: la nota influencer di successo è stata punzecchiata in maniera piuttosto severa Chiara Ferragni è di certo la regina delle influencer. Un successo planetario quello della giovane imprenditrice digitale, che è divenuta un vero e proprio brand vivente nota in tutto il mondo. La Ferragni però a volte fa anche L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 7 settembre 2022) Duro attacco a: la nota influencer di successo è stata punzecchiata in maniera piuttosto severaè di certo la regina delle influencer. Un successo planetario quello della giovane imprenditrice digitale, che è divenuta un vero ebrand vivente nota in tutto il mondo. Laperò a volte fa anche L'articolo proviene da Inews24.it.

MediasetTgcom24 : Chiara Ferragni in elicottero sul ghiacciaio per fare l’aperitivo: bufera sul web #ChiaraFerragni - fanpage : Un comportamento, quello della #Ferragni, che sta scatenando non poche polemiche - FranAltomare : Chiara Ferragni, sei la mia vita. Ma c’è bisogno di qualcuno che ti dica che elicotteri e jet privati per prendere… - marcodettorii : Tutti questi attacchi dei moralisti di sinistra contro Chiara #Ferragni non fanno altro che farmela stare ancora pi… - Sonoinnocentema : RT @DSantanche: La sinistra riparte da Elodie, Loredana Bertè e Chiara Ferragni. Forza e coraggio. Auguri #elezionipolitiche2022 #FdI @Gi… -