Champions League – Inter dominata dal Bayern, Napoli da impazzire! (Di mercoledì 7 settembre 2022) I risultati delle squadre italiane in Champions League: il Bayern Monaco spazza via l'Inter, il Napoli annienta il Liverpool Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 7 settembre 2022) I risultati delle squadre italiane in: ilMonaco spazza via l', ilannienta il Liverpool

OptaPaolo : 19&34 - Fabio Miretti (19 anni e 34 giorni) è il secondo più giovane titolare schierato in assoluto dalla Juventus… - OptaPaolo : 102 - Leandro Paredes ha toccato 102 palloni in questa gara, più di ogni altro giocatore nella sua gara d’esordio i… - fanpage : Durante l'inno della Champions League, l'urlo dei tifosi allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli ha superato i… - VINCENZOMARRA2 : RT @rvotebannate: E ALLORA RT SE SEI L’UNICA SQUADRA AFRICANA CON 3 PUNTI IN CHAMPIONS LEAGUE - Escoalbar95 : RT @Rrahmanerica: CI SIAMO: RETWITTA SE LA TUA SQUADRA HA VINTO LA PRIMA PARTITA DEL GIRONO DI CHAMPIONS LEAGUE -