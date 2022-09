Marti13top : @JayperryP @gildacana @MadameA02 Mia madre quando ha partorito me, più di 30 anni fa, racconta che erano in una cam… - prando_franco : @adrianobasile @LucioMalan Mamma è papà è il titolo che spetta a pieno titolo a chi cresce i bambini siano essi gen… - Lellina82 : @Silvia_Mio86 @ChiaraGaudino5 Bisogna vedere se è vero. O se è quello che lei racconta al sacerdote. Bisogna anche… - Geostudiolab : @rl_79 @chiaravix La Bibbia ti racconta che se vuoi un bimbo dal tuo sangue serve un maschio ed una femmina. Cosa c… -

Gazzetta del Sud

Un bambino di 8 anni ha scritto al Papa, parlandogli della storia di due suoi amichetti arrivati dalla Nigeria , e Francesco ha subito risposto invitandoli all'udienza generale in Vaticano. Questa ...Quando sono arrivato al Pronto soccorso in qualità di chirurgo toracico "il ... Viste le condizioni gravi del" ricorda Fedeli - , è stato necessario intubarlo e ventilarlo ... Bimbo racconta al Papa la storia di due piccoli nigeriani di Lecce: l'incontro a San Pietro Un bimbo leccese di 8 anni ha scritto una lettera a Papa Francesco per raccontargli la storia di due amichetti in arrivo dalla Nigeria ed ex ...Hanno 5 e 6 anni ed erano stati prigionieri in un campo di torture in Libia. Sono stati accolti da una famiglia pugliese ...