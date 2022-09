Ascolti Tv 6 settembre 2022, oltre 5 milioni di spettatori su Canale 5 per la Juve di Champions (Di mercoledì 7 settembre 2022) Ascolti del 6 settembre 2022 in Prima Serata su Canale 5 il match di Champions League PSG - Juventus è stato seguito da una media di 5.055.000 spettatori pari al 26,9% di share. Più del doppio ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 settembre 2022)del 6in Prima Serata su5 il match diLeague PSG -ntus è stato seguito da una media di 5.055.000pari al 26,9% di share. Più del doppio ...

matteosalvinimi : Ottimi ascolti dal bravo Nicola Porro a Quarta Repubblica ieri sera: meglio di quelli fatti registrare da Renzi che… - Teleblogmag : Il ritorno del calcio in tv con la #championsleague si fa sentire tutto sugli #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente a… - SpazioWrestling : AEW: Ascolti in leggero aumento per l'ultima puntata di Rampage (2 settembre) #Rampage #AEW - 95_addicted : RT @Mattiabuonocore: In 5 mln per la Champions (26.9%), Pechino Express parte dal 4% - Raiofficialnews : #AscoltiTv di martedì #6settembre ?? -