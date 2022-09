Allarme nucleare, Putin risponde con le bugie. Zelensky chiede i caschi blu (Di mercoledì 7 settembre 2022) La centrale nucleare più grande d’Europa, nei territori ucraini occupati, continua a tenere banco come uno dei dossier più complessi – e infiammabili – della guerra tra Russia e Ucraina. Dopo settimane di bombardamenti (probabilmente da parte russa) e accuse reciproche tra le parti, gli esperti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica hanno visitato l’impianto di Zaporizhzhia e rilasciato un rapporto sullo stato di salute della centrale, subito diventato combustibile per le scintille tra gli avversari. IL RAPPORTO AIEA Dopo aver esplorato la centrale e constatato i danni, il capo dell’Aiea Rafael Grossi ha fatto ritorno dalla centrale, lasciando lì due osservatori permanenti della sua squadra. Martedì, presentando il tanto atteso rapporto sui ritrovamenti ufficiali, ha avvertito il consiglio di sicurezza dell’Onu che la catastrofe potrebbe essere dietro ... Leggi su formiche (Di mercoledì 7 settembre 2022) La centralepiù grande d’Europa, nei territori ucraini occupati, continua a tenere banco come uno dei dossier più complessi – e infiammabili – della guerra tra Russia e Ucraina. Dopo settimane di bombardamenti (probabilmente da parte russa) e accuse reciproche tra le parti, gli esperti dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica hanno visitato l’impianto di Zaporizhzhia e rilasciato un rapporto sullo stato di salute della centrale, subito diventato combustibile per le scintille tra gli avversari. IL RAPPORTO AIEA Dopo aver esplorato la centrale e constatato i danni, il capo dell’Aiea Rafael Grossi ha fatto ritorno dalla centrale, lasciando lì due osservatori permanenti della sua squadra. Martedì, presentando il tanto atteso rapporto sui ritrovamenti ufficiali, ha avvertito il consiglio di sicurezza dell’Onu che la catastrofe potrebbe essere dietro ...

