Zelensky a Truss | Restiamo uniti contro la Russia distruttiva

(Di martedì 6 settembre 2022) "Non vedo l'ora che inizi la cooperazione con la nuova premier della Gran Bretagna, Liz. Noi in Ucraina la conosciamo bene: e' sempre stata dal lato giusto della politica europea". Lo ha ...

Agenzia ANSA

... Liz. Noi in Ucraina la conosciamo bene: e' sempre stata dal lato giusto della politica europea". Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr, nel suo consueto videomessaggio ......suo mandato alla regina Elisabetta II e formalizzerà il passaggio di testimone nelle mani di. ... La prima in ordine sarà quella con il presidente ucraino Volodymyr'Non vedo l'ora che inizi la cooperazione con la nuova premier della Gran Bretagna, Liz Truss. Noi in Ucraina la conosciamo bene: e' sempre stata ...Liz Truss in merito alla Russia ad agosto ha affermato che il Regno Unito, se necessario, sarebbe pronto a usare armi atomiche: rischiamo una guerra nucleare ora che è diventata primo ministro