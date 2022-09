Uccisa dal fratello: i genitori presentano un esposto per omissioni di atti d'ufficio (Di martedì 6 settembre 2022) Un delitto annunciato. Almeno così sono convinti: i genitori di Alice Scagni , la donna di 34 anni Uccisa sotto casa a Genova il primo maggio scorso dal fratello Alberto (42 anni), hanno presentato in ... Leggi su globalist (Di martedì 6 settembre 2022) Un delitto annunciato. Almeno così sono convinti: idi Alice Scagni , la donna di 34 annisotto casa a Genova il primo maggio scorso dalAlberto (42 anni), hanno presentato in ...

lucianaromamor : ...r.i.p. #Toffee...?? Daniela Volponi meglio conosciuta come #Toffee_La_solita uccisa a Falconara, mentre attravers… - stopconinomi : Alessandra Matteuzzi, la povera donna uccisa sotto casa dal fidanzato 26enne, attaccata dagli haters del web per il… - globalistIT : - ilriformista : Per la famiglia l’omicidio di Alice Scagni, uccisa dal fratello Alberto, è stato causato anche dalle gravi omission… - rep_genova : Alice uccisa dal fratello Alberto, la famiglia presenta un esposto contro la polizia [di Giuseppe Filetto] [aggiorn… -