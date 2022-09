Tuttosport – “Spero torni presto, ma situazione non ideale” (Di martedì 6 settembre 2022) 2022-09-06 22:38:49 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: PARIGI (Francia) – Esordio in Champions League per la Juve che parte con il big match al Parco dei Principi contro il super Psg di Galtier. Nel prepartita è l’ad bianconero Maurizio Arrivabene a parlare ai micorfoni di Sky Sport: Pogba, il momento della formazione di Allegri e il futuro i temi trattati. “Siamo stati insieme al gruppo, abbiamo viaggiato insieme, perchè credo che lo spirito di squadra in queste occasioni sia molto molto importante”, ha dichiarato Arrivabene che ha aggiunto: “L’atteggiamento è quello giusto, i ragazzi sono convinti, come ho detto in altre occasioni bisogna rispettare tutti ma avere paura di nessuno”. Inevitabile la domanda sulle condizioni del centrocampista francese e sulla decisione di operarsi: “Io non voglio guardare al passato e creare delle polemiche, le decisioni comunque vengono ... Leggi su justcalcio (Di martedì 6 settembre 2022) 2022-09-06 22:38:49 Fa notizia quanto riportato poco fa da TS: PARIGI (Francia) – Esordio in Champions League per la Juve che parte con il big match al Parco dei Principi contro il super Psg di Galtier. Nel prepartita è l’ad bianconero Maurizio Arrivabene a parlare ai micorfoni di Sky Sport: Pogba, il momento della formazione di Allegri e il futuro i temi trattati. “Siamo stati insieme al gruppo, abbiamo viaggiato insieme, perchè credo che lo spirito di squadra in queste occasioni sia molto molto importante”, ha dichiarato Arrivabene che ha aggiunto: “L’atteggiamento è quello giusto, i ragazzi sono convinti, come ho detto in altre occasioni bisogna rispettare tutti ma avere paura di nessuno”. Inevitabile la domanda sulle condizioni del centrocampista francese e sulla decisione di operarsi: “Io non voglio guardare al passato e creare delle polemiche, le decisioni comunque vengono ...

