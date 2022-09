Riduzione riscaldamento e non solo: cosa sono le misure comportamentali "a costo zero" (Di martedì 6 settembre 2022) Il Ministero della Transizione Ecologica ha reso noto il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale. Il riscaldamento dovrà essere abbassato di un grado: 17° C per attività industriali e artigianali... Leggi su europa.today (Di martedì 6 settembre 2022) Il Ministero della Transizione Ecologica ha reso noto il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale. Ildovrà essere abbassato di un grado: 17° C per attività industriali e artigianali...

Agenzia_Ansa : Il Mite ha pubblicato il regolamento per 'realizzare subito risparmi utili a livello europeo a prepararsi a eventua… - classcnbc : +++#Mite, emergenza #gas: riduzione di 1° per riscaldamento edifici, da 17 con + o - 2° di tolleranza per gli edifi… - ivanacristofane : RT @dottorbarbieri: ??????? PUBBLICATO PIANO DI CONTENIMENTO CONSUMI GAS Riduzione di un grado per il riscaldamento degli edifici, da 17 con… - cheaterbag : RT wireditalia 'Riduzione del riscaldamento, ritorno al carbone, comportamenti virtuosi e stoccaggi (ora all'83%).… - ele9061 : RT @dottorbarbieri: ??????? PUBBLICATO PIANO DI CONTENIMENTO CONSUMI GAS Riduzione di un grado per il riscaldamento degli edifici, da 17 con… -