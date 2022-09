Parma.Vs Ternana: probabili formazioni e in tv (Di martedì 6 settembre 2022) Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie B. I padroni di casa sono reduci dal rocambolesca pareggio contro il Genoa e puntano subito a rifarsi contro gli umbri che, dal canto loro, battendo il Cosenza nel turno precedente, si sono risollevati da un inizio di stagione difficile. Parma vs Ternana si giocherà sabato 10 settembre 2022 alle ore 14 presso lo stadio Tardini. Parma-Ternana: QUALI SARANNO LE SCELTE DEGLI ALLENATORI? Mister Pecchia si affiderà al 4-3-1-2 con Buffon in porta, Coulibaly, Circati, Romagnoli e Oosterwalde in difesa. A centrocampo, Bernabe’, Juric e Man. In avanti, Vasquez dietro le punte Mihaila e Inglese. Gli umbri dovrebbero rispondere con il 3-5-2: Tra i pali ci sarà Iannarilli, in difesa agiranno Sorensen, Capuano e Bogdan. A centrocampo, le corsie esterne ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 6 settembre 2022) Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie B. I padroni di casa sono reduci dal rocambolesca pareggio contro il Genoa e puntano subito a rifarsi contro gli umbri che, dal canto loro, battendo il Cosenza nel turno precedente, si sono risollevati da un inizio di stagione difficile.vssi giocherà sabato 10 settembre 2022 alle ore 14 presso lo stadio Tardini.: QUALI SARANNO LE SCELTE DEGLI ALLENATORI? Mister Pecchia si affiderà al 4-3-1-2 con Buffon in porta, Coulibaly, Circati, Romagnoli e Oosterwalde in difesa. A centrocampo, Bernabe’, Juric e Man. In avanti, Vasquez dietro le punte Mihaila e Inglese. Gli umbri dovrebbero rispondere con il 3-5-2: Tra i pali ci sarà Iannarilli, in difesa agiranno Sorensen, Capuano e Bogdan. A centrocampo, le corsie esterne ...

