Pallanuoto, Europei 2022: Spagna e Croazia volano in semifinale (Di martedì 6 settembre 2022) Si sono giocati anche gli altri due quarti di finale dell'Europeo di Spalato 2022 di Pallanuoto. Nel match delle ore 19:00, la Spagna ha battuto agevolmente la Grecia. Iberici che mettono subito le cose in chiaro nel primo quarto, che riescono a chiudere sul 4-2. 1-1 invece il parziale del secondo, l'unico dove le due nazionali sono state allo stesso piano. Nella restante metà del match, gli spagnoli hanno sempre controllato la gara, prenotando una semifinale senza problema, con altri due quarti vinti per 2-1. Risultato finale 9-5. Ancora più convincente la vittoria della Croazia nell'altro quarto, quello contro la Georgia. 4-0, 2-2, 6-1, 3-2, in una gara assolutamente senza storia. Risultato finale: 15-5. Nelle due semifinali adesso, l'Italia affronterà la Croazia, mentre la ...

