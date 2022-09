OGS | Concorso per 1 Posto come Tecnologo di III Livello

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 6 settembre 2022) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale ha indetto unPubblico per l’assunzione di 1 Figura Professionaledi III, viene offerto contratto a tempo determinato. Bando diL'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS indicepubblico, per titoli ed prova orale, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità di personale laureato per il profilo di- IIIprofessionale per attività inerenti lo «Sviluppo e implementazione di modelli integrati per lo studio della biogeochimica marino-costiera e degli ambienti lagunari e di estuario e di sistemi di gestione dei dati» ...