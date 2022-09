Napoli, Sacchi: «Spalletti un bravo allenatore, ma fa un “pressinghino”» (Di martedì 6 settembre 2022) L’ex allenatore italiano Sacchi ha parlato del Napoli in vista della partita contro il Liverpool L’ex allenatore italiano Arrigo Sacchi, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha parlato del Napoli in vista della partita di Champions League contro il Liverpool. L’ANALISI – «La squadra di Spalletti se la vede in casa contro il Liverpool, che è in leggera ripresa. Il Napoli, a mio avviso, è ancora a metà strada: Spalletti è un bravo allenatore che spesso non finisce le cose. Deve dare più convinzione ai giocatori, invece il pressing del Napoli è sempre un accenno di pressing, un “pressinghino”. Eh no, le cose vanno fatte bene e devono essere complete. Il ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022) L’exitalianoha parlato delin vista della partita contro il Liverpool L’exitaliano Arrigo, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, ha parlato delin vista della partita di Champions League contro il Liverpool. L’ANALISI – «La squadra dise la vede in casa contro il Liverpool, che è in leggera ripresa. Il, a mio avviso, è ancora a metà strada:è unche spesso non finisce le cose. Deve dare più convinzione ai giocatori, invece il pressing delè sempre un accenno di pressing, un “”. Eh no, le cose vanno fatte bene e devono essere complete. Il ...

