Mara Venier: “Un mio ex mi picchiava e ha cercato di uccidermi” (Di martedì 6 settembre 2022) Mara Venier si confessa a cuore aperto ad Aldo Cazzullo per il “Corriere della Sera” a pochi giorni dal ritorno in tv con la sua quattordicesima “Domenica In”. Un vero e proprio record se si considera che Pippo Baudo ha condotto tredici edizioni. “Sono pop, non trash. Popolare, non volgare – tiene a precisare – E studio: il sabato sera non esco mai. Resto a casa a preparare la puntata. Se presento un libro, lo leggo fino alle tre del mattino. Quando stavo con Renzo Arbore mi diceva: dai, usciamo. Ma io niente”. “Mi occuperò della storia di Alessandra Matteuzzi” La signora della domenica racconta episodi inediti e soprattutto dolorosi del suo passato. La conduttrice veneta ha deciso di condividerli con il pubblico. A cominciare dalla violenza subita da un ex fidanzato. Un tema molto attuale che accomuna tantissime donne. “Le cose vanno ... Leggi su howtodofor (Di martedì 6 settembre 2022)si confessa a cuore aperto ad Aldo Cazzullo per il “Corriere della Sera” a pochi giorni dal ritorno in tv con la sua quattordicesima “Domenica In”. Un vero e proprio record se si considera che Pippo Baudo ha condotto tredici edizioni. “Sono pop, non trash. Popolare, non volgare – tiene a precisare – E studio: il sabato sera non esco mai. Resto a casa a preparare la puntata. Se presento un libro, lo leggo fino alle tre del mattino. Quando stavo con Renzo Arbore mi diceva: dai, usciamo. Ma io niente”. “Mi occuperò della storia di Alessandra Matteuzzi” La signora della domenica racconta episodi inediti e soprattutto dolorosi del suo passato. La conduttrice veneta ha deciso di condividerli con il pubblico. A cominciare dalla violenza subita da un ex fidanzato. Un tema molto attuale che accomuna tantissime donne. “Le cose vanno ...

