LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 40 km al termine, sotto i 2? il vantaggio di Maté e Okamika (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA CLASSIFICA DELLA Vuelta 16.52 40 km al traguardo. 16.51 Nel 2017 fu Matteo Trentin a vincere a Tomares in Maglia Verde su un arrivo identico a quello odierno. A differenza di cinque anni fa però, oggi è prevista una rampa breve ma ripida nei chilometri precedenti. 16.48 Con Pedersen anche Bryan Coquard ha puntato forte al traguardo odierno dopo essere arrivato secondo a Montilla. Non a caso i suoi compagni in maglia Cofidis si stanno sobbarcando gran parte del lavoro. 16.45 Tra i corridori favoriti per la vittoria odierna c’è il danese Mads Pedersen, ormai quasi certo di portare la Maglia Verde a Madrid. Di seguito la classifica a punti prima della tappa di oggi: 1 1 – PEDERSEN Mads Trek – Segafredo 284 2 4 ?2 WRIGHT Fred Bahrain – ... Leggi su oasport (Di martedì 6 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLA16.52 40 km al traguardo. 16.51 Nel 2017 fu Matteo Trentin a vincere a Tomares in Maglia Verde su un arrivo identico a quello odierno. A differenza di cinque anni fa però,è prevista una rampa breve ma ripida nei chilometri precedenti. 16.48 Con Pedersen anche Bryan Coquard ha puntato forte al traguardo odierno dopo essere arrivato secondo a Montilla. Non a caso i suoi compagni in maglia Cofidis si stanno sobbarcando gran parte del lavoro. 16.45 Tra i corridori favoriti per la vittoria odierna c’è il danese Mads Pedersen, ormai quasi certo di portare la Maglia Verde a Madrid. Di seguito la classifica a punti prima delladi: 1 1 – PEDERSEN Mads Trek – Segafredo 284 2 4 ?2 WRIGHT Fred Bahrain – ...

