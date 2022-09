L e polemiche in Trentino per la morte dell'orsa F43 (Di martedì 6 settembre 2022) AGI - È polemica in Trentino per la morte dell'orsa F43, rimasta uccisa mentre era in corso un intervento per la sostituzione del radiocollare che indossava. Intervento avvenuto nella zona di Ledro in Val di Concei grazie a una trappola di metallo a forma cilindrica utilizzata più volte dagli esperti della Provincia di Trento. Si tratta di un tubo metallico al cui interno si trova una pedana mobile che si abbassa con il peso dell'animale e chiude lo sportello della ‘trappola'. In questo modo è poi possibile sedare l'animale e procedere con l'intervento. In questo caso gli operatori avrebbero dovuto cambiare il collare dell'orsa che permette la geolocalizzazione e che F43 indossava sin dal luglio 2021. Purtroppo è successo di ... Leggi su agi (Di martedì 6 settembre 2022) AGI - È polemica inper laF43, rimasta uccisa mentre era in corso un intervento per la sostituzione del radiocollare che indossava. Intervento avvenuto nella zona di Ledro in Val di Concei grazie a una trappola di metallo a forma cilindrica utilizzata più volte dagli espertia Provincia di Trento. Si tratta di un tubo metallico al cui interno si trova una pedana mobile che si abbassa con il peso'animale e chiude lo sportelloa ‘trappola'. In questo modo è poi possibile sedare l'animale e procedere con l'intervento. In questo caso gli operatori avrebbero dovuto cambiare il collareche permette la geolocalizzazione e che F43 indossava sin dal luglio 2021. Purtroppo è successo di ...

sulsitodisimone : L e polemiche in Trentino per la morte dell'orsa F43 - Agenzia_Italia : L'orsa è morta nel corso di un intervento per la sostituzione del radiocollare di geolocalizzazione -

L e polemiche in Trentino per la morte dell'orsa F43 L'ultima aggressione di un orso nei confronti di un uomo in Trentino risale alla sera del 22 agosto del 2020 quando un carabiniere di 24 anni venne aggredito ad Andalo molto probabilmente da 'M57' ... I giornalisti del Trentino al loro ex direttore Faustini: ''Disagio e fastidio nel leggere il tuo ultimo editoriale dove hai definito l'Adige l'unico vero ... ...Capacità di interpretare meglio la realtà Lo rileviamo senza voler fare facili polemiche, tuttavia ...di vendita fra i quotidiani si è fatto evidente nei dieci anni in cui tu hai diretto il "Trentino", ... L e polemiche in Trentino per la morte dell'orsa F43 L'orsa è morta nel corso di un intervento per la sostituzione del radiocollare di geolocalizzazione. A causare il decesso la posizione che l'animale ha assunto all'interno della trappola di metallo do ... Napoli, Spari nel pieno della movida – Polemica sulla sicurezza Diversi colpi di pistola sono stati esplosi nella notte di sabato nella centralissima piazza Trieste e Trento, a Napoli, a due passi da piazza del Plebiscito, con locali e strade ancora affollate. Pas ... L'ultima aggressione di un orso nei confronti di un uomo inrisale alla sera del 22 agosto del 2020 quando un carabiniere di 24 anni venne aggredito ad Andalo molto probabilmente da 'M57' ......Capacità di interpretare meglio la realtà Lo rileviamo senza voler fare facili, tuttavia ...di vendita fra i quotidiani si è fatto evidente nei dieci anni in cui tu hai diretto il "", ...L'orsa è morta nel corso di un intervento per la sostituzione del radiocollare di geolocalizzazione. A causare il decesso la posizione che l'animale ha assunto all'interno della trappola di metallo do ...Diversi colpi di pistola sono stati esplosi nella notte di sabato nella centralissima piazza Trieste e Trento, a Napoli, a due passi da piazza del Plebiscito, con locali e strade ancora affollate. Pas ...