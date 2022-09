Inzaghi: «Dopo il derby perso, la partita col Bayern Monaco deve essere un’opportunità» (Di martedì 6 settembre 2022) Domani sera l’Inter ospiterà il Bayern Monaco per il primo appuntamento con la Champions League. L’allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi, ha presentato la gara in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Il supporto dello stadio in queste occasioni è importantissimo, domani i nostri tifosi saranno di grande aiuto. Conosciamo l’avversario che incontriamo e sappiamo qual è il nostro valore. Abbiamo un girone molto competitivo, ma a parere mio la partita di domani sera contro il Bayern Monaco dev’essere un’opportunità. Viene Dopo una delusione come il derby”. Barella e Bastoni come stanno? “Credo non sia il caso di parlare di singoli Dopo la sconfitta di sabato. Tutti dobbiamo ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 settembre 2022) Domani sera l’Inter ospiterà ilper il primo appuntamento con la Champions League. L’allenatore nerazzurro, Simone, ha presentato la gara in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Il supporto dello stadio in queste occasioni è importantissimo, domani i nostri tifosi saranno di grande aiuto. Conosciamo l’avversario che incontriamo e sappiamo qual è il nostro valore. Abbiamo un girone molto competitivo, ma a parere mio ladi domani sera contro ildev’. Vieneuna delusione come il”. Barella e Bastoni come stanno? “Credo non sia il caso di parlare di singolila sconfitta di sabato. Tutti dobbiamo ...

