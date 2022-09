Inizio scuola, alunna con disabilità avrà il suo 21esimo docente di sostegno. La mamma: “La scuola umilia e non include” (Di martedì 6 settembre 2022) La questione continuità didattica per il sostegno si fa in alcuni casi drammatica. Gli alunni con disabilità spesso cambiano decine di insegnanti durante il loro percorso. Addirittura gli insegnanti possono arrivare anche a 21, come nel caso della storia che stiamo per riportare dalla pagina "Vorreiprendereil treno" gestita da Iacopo Melio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 settembre 2022) La questione continuità didattica per ilsi fa in alcuni casi drammatica. Gli alunni conspesso cambiano decine di insegnanti durante il loro percorso. Addirittura gli insegnanti possono arrivare anche a 21, come nel caso della storia che stiamo per riportare dalla pagina "Vorreiprendereil treno" gestita da Iacopo Melio. L'articolo .

