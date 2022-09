In uno scarico dopo aver inseguito una lepre, la piccola Molli salvata dai pompieri (Di martedì 6 settembre 2022) Era finita in uno scarico dopo aver inseguito una lepre e non riusciva più a venirne fuori. La piccola Molli, grazioso esemplare di Jack Russel, è stata salvata nel tardo pomeriggio di lunedì 5 settembre dai vigili del fuoco di Zogno, arrivati sul posto ad Almè in via Riviera. L’intervento si concluso alle 21, 53 e Molli è stata riconsegnata alla sua famiglia. Leggi su bergamonews (Di martedì 6 settembre 2022) Era finita in unounae non riusciva più a venirne fuori. La, grazioso esemplare di Jack Russel, è statanel tardo pomeriggio di lunedì 5 settembre dai vigili del fuoco di Zogno, arrivati sul posto ad Almè in via Riviera. L’intervento si concluso alle 21, 53 eè stata riconsegnata alla sua famiglia.

