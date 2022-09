In Svezia si fa un passo indietro sull' immigrazione

Leggi su panorama

(Di martedì 6 settembre 2022): stop ai ghetti Il primo ministro svedese normalmente open-borders, Magdalena Andersson ha affermato che abolirebbe i ghetti etnici nelle grandi città che «sono focolai di criminalità organizzata». Gli esperti di migrazione e integrazione e sociologi, si sono schierati contro la sua idea tuttavia, il Primo ministro tira dritto. Andersson, che appartiene ai socialdemocratici svedesi, ha in un'intervista al quotidiano Dagens Nyheter, ha detto: «Non vogliamo Chinatown in, non vogliamo 'Somali-towns' o Little Italys», riferendosi alle ben note enclavi etniche multiculturali viste nelle città occidentali, specialmente negli Stati Uniti. Il primo ministro svedese in precedenza apparteneva al governo svedese che ha approvo’ l’arrivo di 180.000 migranti che si stabilivano nel paese durante la crisi dei migranti del 2015/16. In seguito ha detto ...