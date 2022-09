Dove vedere la Davis Cup 2022 Bologna in TV e in streaming (Di martedì 6 settembre 2022) Da mercoledì 13 a domenica 18 settembre si disputerà il Group Stage della Davis Cup 2022 a Bologna. La Nazionale italiana è chiamata a strappare il pass per accedere alle Finals di Coppa Davis di Valencia in programma da mercoledì 23 a domenica 27 novembre a Valencia, pochi giorni dopo le ATP Finals di quest’anno. Matteo Berrettini e Jannik Sinner sono i due atleti simbolo del nuovo corso azzurro, che promette grandi cose soprattutto se in rapporto con le altre Nazionali. Ad oggi, nessuna grande Nazionale può contare su due campioni come Berrettini e Sinner, ad eccezione della Spagna con Rafael Nadal e Carlos Alcaraz (è anche vero però che Rafa non è eterno, anzi). Di seguito tutto quello da sapere su come e Dove vedere la Davis Cup 2022 di ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 6 settembre 2022) Da mercoledì 13 a domenica 18 settembre si disputerà il Group Stage dellaCup. La Nazionale italiana è chiamata a strappare il pass per accedere alle Finals di Coppadi Valencia in programma da mercoledì 23 a domenica 27 novembre a Valencia, pochi giorni dopo le ATP Finals di quest’anno. Matteo Berrettini e Jannik Sinner sono i due atleti simbolo del nuovo corso azzurro, che promette grandi cose soprattutto se in rapporto con le altre Nazionali. Ad oggi, nessuna grande Nazionale può contare su due campioni come Berrettini e Sinner, ad eccezione della Spagna con Rafael Nadal e Carlos Alcaraz (è anche vero però che Rafa non è eterno, anzi). Di seguito tutto quello da sapere su come elaCupdi ...

