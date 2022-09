Del Piero: «Il Napoli ora è più forte, Kvara sembra fatto per giocare in Europa» (Di martedì 6 settembre 2022) Del Piero intervistato dalla Gazzetta sulla nuova Champions che comincia stasera. Il Napoli, persi Koulibaly e Insigne, ha preso più coscienza della propria forza? «No, credo proprio che il Napoli sia più forte. Ammiro il lavoro di Spalletti che ha affrontato la ricostruzione con spirito costruttivo: mentalità da grande squadra. E poi occhio a Kvaratskhelia, imprevedibile e talentuoso: sembra fatto per giocare in Europa». Qual è il segreto di Ancelotti? «In un certo senso lo stesso di Guardiola. È sempre avanti. E ha una capacità unica di far sentire bene i giocatori. Ti tratta da adulto, ma al contempo è anche una sorta di padre. Lo devi rispettare, ma capisci che è sempre dalla tua parte. E poi è una persona perbene: in un mondo dove ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 settembre 2022) Delintervistato dalla Gazzetta sulla nuova Champions che comincia stasera. Il, persi Koulibaly e Insigne, ha preso più coscienza della propria forza? «No, credo proprio che ilsia più. Ammiro il lavoro di Spalletti che ha affrontato la ricostruzione con spirito costruttivo: mentalità da grande squadra. E poi occhio atskhelia, imprevedibile e talentuoso:perin». Qual è il segreto di Ancelotti? «In un certo senso lo stesso di Guardiola. È sempre avanti. E ha una capacità unica di far sentire bene i giocatori. Ti tratta da adulto, ma al contempo è anche una sorta di padre. Lo devi rispettare, ma capisci che è sempre dalla tua parte. E poi è una persona perbene: in un mondo dove ...

