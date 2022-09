Classifica marcatori Serie A 2022/23: Arnautovic balza al comando (Di martedì 6 settembre 2022) Tutti i bomber del campionato italiano: Classifica marcatori Serie A 2022/23 Venerdì 13 agosto è iniziata la Serie A 2022/23, e giornata dopo giornata, le bocche di fuoco del nostro campionato si daranno battaglia per conquistare il titolo di capocannoniere. Classifica marcatori Serie A 2022/23: chi succederà al centravanti della Lazio, Ciro Immobile, che con 27 gol si è laureato capocannoniere dello scorso campionato? L’attaccante del Bologna, Marko Arnautovic, ha preso il comando della Classifica con 5 gol realizzati nelle prime 4 giornate. Ecco la Classifica marcatori Serie A della stagione ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022) Tutti i bomber del campionato italiano:/23 Venerdì 13 agosto è iniziata la/23, e giornata dopo giornata, le bocche di fuoco del nostro campionato si daranno battaglia per conquistare il titolo di capocannoniere./23: chi succederà al centravanti della Lazio, Ciro Immobile, che con 27 gol si è laureato capocannoniere dello scorso campionato? L’attaccante del Bologna, Marko, ha preso ildellacon 5 gol realizzati nelle prime 4 giornate. Ecco laA della stagione ...

