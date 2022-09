“Canova Svelato” dal 27 settembre al Teatro Vittoria

(Di martedì 6 settembre 2022) RBR Illusionisti della Danza in collaborazione con Museo Gypsotheca Antoniodi Possagnogli illusionisti della Danza Regia di CRISTIANO FAGIOLI Coreografie di CRISTINA LEDRI e CRISTIANO FAGIOLI creazione per 7 danzatori musiche originali Diego Todesco direttore creativo Gianluca Magnoni costumi Raffaele Diligente per Diverso produzione RBR Dance Company Dal 27al 2 ottobre 2022di ROMA Prima Nazionale NOTE DI REGIA La Compagnia RBR Illusionisti della Danza, da anni impegnata in progetti artistici volti alla sensibilizzazione per il rispetto dell’ambiente, con questa nuova creazione ispirata al, porterà in scena un’originale interpretazione delle opere del massimo esponente del Neoclassicismo in scultura. Lo ...

Va in scena dal 27 settembre al 2 ottobre 2022 al Teatro Vittoria di Roma in prima nazionale, Canone svelato – gli illusionisti della Danza, creazione per 7 danzatori con le coreografie di Cristina Ledri e Cristiano Fagioli. Ancora un omaggio al Canova a Roma, per celebrare i 200 anni dalla morte del celebre scultore e pittore italiano.