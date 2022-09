Bologna, Saputo: «Questo esonero è la decisione più difficile che ho preso» (Di martedì 6 settembre 2022) Joey Saputo, presidente del Bologna, ha parlato dell’esonero di Sinisa Mihajlovic: le dichiarazioni ufficiali Joey Saputo, presidente del Bologna, ha parlato ai canali ufficiali del club dell’esonero di Mihajlovic. LE PAROLE – «É stata la decisione più difficile che ho preso da quando sono presidente del Bologna. In questi anni abbiamo vissuto insieme a Sinisa momenti bellissimi e dolorosi che hanno cementato un rapporto non solo professionale ma soprattutto umano. Mihajlovic ha affrontato con coraggio e determinazione la malattia fin dal giorno in cui volle rendere pubblico, in una commossa conferenza stampa, il suo stato di salute. Da allora, nonostante i ricoveri in ospedale e i pesanti effetti delle cure a ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 settembre 2022) Joey, presidente del, ha parlato dell’di Sinisa Mihajlovic: le dichiarazioni ufficiali Joey, presidente del, ha parlato ai canali ufficiali del club dell’di Mihajlovic. LE PAROLE – «É stata lapiùche hoda quando sono presidente del. In questi anni abbiamo vissuto insieme a Sinisa momenti bellissimi e dolorosi che hanno cementato un rapporto non solo professionale ma soprattutto umano. Mihajlovic ha affrontato con coraggio e determinazione la malattia fin dal giorno in cui volle rendere pubblico, in una commossa conferenza stampa, il suo stato di salute. Da allora, nonostante i ricoveri in ospedale e i pesanti effetti delle cure a ...

