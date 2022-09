napolista : #Bastoni provoca #Cassano: il barese ne parla male su Instagram, il nerazzurro gli mette “mi piace” L’ex fantasist… - tonaliano : RT @ilrossoeilnero2: Dumfries ha 26 anni Teo 24... già solo questo classifica il pippone di @gianlucarossitv una emerita vaccate. Passiam… - Alex46115579 : RT @ilrossoeilnero2: Dumfries ha 26 anni Teo 24... già solo questo classifica il pippone di @gianlucarossitv una emerita vaccate. Passiam… - Emiljano221 : RT @_talebanikov: Calhanoglu che non da la mano a Theo, Epic Brozo che va sotto la curva al 21’ a fare il pagliaccio, Bastoni che provoca P… - BetrugerW : RT @ilrossoeilnero2: Dumfries ha 26 anni Teo 24... già solo questo classifica il pippone di @gianlucarossitv una emerita vaccate. Passiam… -

IlNapolista

... per portare a casa la vittoria -e un autogol di Schouten portano il risultato sul 2 - 2 ... capace di trovare nei pressi dell'arietta Lookman chel'autogol di Marlon per il 2 - 0 ...... telefono, piccozze, ombrelli o. La folgorazione a causa di una intensissima scarica elettricaun immediato arresto cardiaco che raramente lascia la vittima in vita: nei pochissimi ... Bastoni provoca Cassano: il barese ne parla male su Instagram, il nerazzurro gli mette "mi piace" - ilNapolista Kiwior 5:si perde Arnautovic nella ripresa e sbaglia diversi appoggi elementari su Dragowski. Nikolaou 6: inizio titubante poi si riprende. Holm 6,5: il più intraprendente, conferma le buone impressio ...Schouten tragicomico. vedi letture. Risultato finale: Spezia-Bologna 2-2. SPEZIA (a cura di Niccolò Pasta). Dragowski 6 - Non ha responsabilità sui gol di Arnautovic, risponde presente quando chiamato ...