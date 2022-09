Barcellona vs Viktoria Plzen – pronostico e possibili formazioni (Di martedì 6 settembre 2022) Il Barcellona cercherà di iniziare al meglio la sua campagna del Gruppo C di Champions League quando accoglierà il Viktoria Plzen al Camp Nou mercoledì 7 settembre sera. I catalani arriveranno a questa partita dopo la vittoria per 3-0 contro il Siviglia nella Liga sabato scorso, mentre il Plzen ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro lo Slovan Liberec nella Liga Ceca nell’ultima partita. Il calcio di inizio di Barcellona vs Viktoria Plzen è previsto alle 21 Anteprima della partita Barcellona vs Viktoria Plzen: a che punto sono le due squadre Barcellona Il Barcellona ha incontrato difficoltà nella partita inaugurale della stagione 2022-23 della Liga, venendo fermato sul ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 6 settembre 2022) Ilcercherà di iniziare al meglio la sua campagna del Gruppo C di Champions League quando accoglierà ilal Camp Nou mercoledì 7 settembre sera. I catalani arriveranno a questa partita dopo la vittoria per 3-0 contro il Siviglia nella Liga sabato scorso, mentre ilha ottenuto una vittoria per 1-0 contro lo Slovan Liberec nella Liga Ceca nell’ultima partita. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavs: a che punto sono le due squadreIlha incontrato difficoltà nella partita inaugurale della stagione 2022-23 della Liga, venendo fermato sul ...

