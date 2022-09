Barbara D’Urso ci va giù duro: ha voluto dire la sua una volta per tutte (Di martedì 6 settembre 2022) Barbara D’Urso non ci sta più e ci va giù duro: la conduttrice ha voluto dire la sua una volta per tutte: “Taccio e sorrido perché penso..”, il duro sfogo non è passato inosservato Se Antonella Clerici è uno dei volti di punta della Rai, si può dire che Barbara D’Urso sia una delle storiche L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 6 settembre 2022)non ci sta più e ci va giù: la conduttrice hala sua unaper: “Taccio e sorrido perché penso..”, ilsfogo non è passato inosservato Se Antonella Clerici è uno dei volti di punta della Rai, si puòchesia una delle storiche L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

stanzaselvaggia : A Barbara D’Urso va bene una donna presidente del consiglio, di qualsiasi idea politica sia. Quindi va bene pure un… - GheshGhifo : Alla Luiss c'è un corso su tv e social media, quest'anno la docente assegnata è Maria Carmela d'Urso, in arte Barba… - mappoj : RT @dailydrama2022: 06 Settembre 2022 Barbara D’Urso docente alla Luiss - Datafriedkin : RT @Mauritiooo: Il Milan in Europa è come Barbara D'Urso senza le luci degli studi Mediaset. - illuminista3 : RT @Mauritiooo: Il Milan in Europa è come Barbara D'Urso senza le luci degli studi Mediaset. -