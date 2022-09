Azzurre ai Mondiali | Bertolini “Siamo nella storia”

(Di martedì 6 settembre 2022) FERRARA (ITALPRESS) – Non ci saranno gli azzurri di Roberto Mancini, risponderanno presente le ragazze di Milena. Un'Italia del calcio alla kermesse iridata ci sarà ed è la Nazionale femminile. Dopo un percorso durato un anno, caratterizzato da grandi prestazioni, gioie e dalla provvidenziale rimonta sulla Svizzera, l'Italdonne può finalmente festeggiare la qualificazione al Mondiale. A Ferrara l'Italia supera con un secco 2-0 la Romania conquistando il pass diretto per la competizione che si disputerà nell'agosto del 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Serviva una scossa dopo il deludente Europeo di questa estate e la reazione delle, come al solito, non si è fatta attendere. Nel primo tempo è arrivata la rete di Giacinti,ripresa il primo sigillo in Nazionale di Boattin che di fatto ha chiuso i giochi: dopo il ...

